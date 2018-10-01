ВСУ получили 2 тысячи единиц нового и модернизированного вооружения

Государственный концерн «Укроборонпром» за 9 месяцев 2018 года передал Вооруженным силам Украины 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 2 тыс. из которых – новое и модернизированное вооружение.

Об этом сегодня, 8 октября, сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«3500 единиц вооружения и военной техники этого года Государственный концерн "Укроборонпром" передал украинской армии! И, что особенно важно, более 2000 из них – это новое и модернизированное вооружение», – написал глава государства.

По информации Порошенко, это бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы «Корсар», «Стугна», «Барьер» и ракеты к ним, новейшие пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи. «Все это уже на вооружении у наших защитников и усиливает обороноспособность Украины», – отметил президент.