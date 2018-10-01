В Северодонецке около 1000 пассажиров оплачивают проезд при помощи QR-билетов

С начала 2018 года мариупольцы и северодончане 28 000 раз оплатили проезд в городском транспорте с помощью электронных QR-билетов. Как сообщили в ПриватБанке, который активно внедряет самую доступную технологию электронного билета в Украине, сегодня оплата проезда с помощью смартфона и QR-кода работает в общественном транспорте 20 украинских городов. В этих городах с начала года приобретено 2,2 млн электронных билетов.

“Сегодня оплата проезда с помощью QR-кода запущена в четырех городах нашего региона. Это - Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Дружковка, - рассказывает руководитель бизнеса платежей и переводов Восточного РУ ПриватБанка Андрей Житников. - В Мариуполе, например, ежемесячно покупают в среднем 3 тысячи QR-билетов, в Северодонецке - до 1 тысячи. И с каждым месяцем количество электронных оплат увеличивается”.

Для оплаты проезда QR-кодом нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 ПриватБанка и отсканировать изображение на стикерах, размещенных в салоне транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно “закомпостировать” в смартфоне и показать кондуктору или контролеру. Банковская комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.

“Украинцы уже привыкли оплачивать проезд в транспорте смартфонами, а скоро для этого не нужно будет и QR-кодов – первый проект суточного электронного билета уже работает в Днепре и готовится к запуску в других городах, – говорит заместитель руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артем Фесько. – Если карточная оплата проезда требует фантастических инвестиций в инфраструктуру, то запуск электронного билета возможен без капиталовложений в любом городе”.