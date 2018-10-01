На Донбассе за сутки обошлось без потерь

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 7 октября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, вчера боевики 27 раз обстреливали украинские позиции, украинские военные открывали огонь в ответ.

"Боевых потерь среди украинских защитников за прошедшие сутки нет", - отметил Гуцуляк.

Вместе с тем, по данным разведки, вчера на Донбассе ликвидировали одного боевика, еще 7 - ранены.

Кроме того, по состоянию на утро 8 октября на Донбассе уже зафиксировано шесть обстрелов со стороны пророссийских боевиков, все - на Донецком направлении. Потерь в рядах ООС нет.