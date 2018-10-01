С 8 октября в Украине восстановили контроль скорости на дорогах

В Украине с 8 октября в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начинают использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - устройства измерения скорости TruCam, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Отмечается, что патрульная полиция будет использовать TruCam только с размещением дорожных знаков, которые сообщают о фото- видеофиксации нарушений на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности вследствие превышения скорости.

В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.

В течение первой недели патрульная полиция будет использовать TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

Для предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любые корректировки данных.

Также служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных административных материалов и количество сохранившихся видео