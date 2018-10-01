В оккупированном Антраците сгорел торговый центр (фото)

Торговый центр сгорел в оккупированном Антраците 6 октября.

Об этом представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"На оккупированной территории Луганской области в г. Антрацит (это мой родной город), в центре города сгорел торговый центр Маяк... Я связался с местными врачами, жертв вроде бы нет, но я ещё проверяю информацию", - написал он.

Лисянский отметил, что оккупационные власти замалчивают информацию. В то же время местные жители жалуются, что пожарная служба приехала с большим опозданием.

"Причины случившегося я ещё выясняю.", - отметил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях.