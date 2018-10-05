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В ОРДО при пересечении линии соприкосновения скончалась женщина

Вчера, 15:22 citynews.net.ua | Напечатать

На оккупированной территории Донецкой области при пересечении линии соприкосновения погибла женщина.

Об этом сообщил в Фейсбук представитель Уполномоченного ВР по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«При пересечении линии соприкосновения со стороны оккупированной части Донецкой Области, по коридору Горловка-Бахмут умерла жительница города Торез 1957 г.р. Это случилось примерно в 9.00 часов утр. Об этом уже заявили в оккупационной администрации г. Горловка. По полученной информации от очевидцев происшествия, женщине стало плохо, она потеряла сознание, вызвали скорую помощь, но врачи ничего сделать не смогли. Я связался с погранслужбой и СЦКК, выясняем более подробную информацию случившегося», - написал он.


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