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В Крымском восстановили электроснабжение после обстрела (фото)

Сегодня, 19:43 citynews.net.ua | Напечатать

В Крымском сегодня, 5 октября 2018 года, после вражеского артиллерийского обстрела, удалось оперативно восстановить энергоснабжение прифронтового поселка.

Об этом сообщил глава местной ВГА Юрий Константинов.

«В результате вражеских обстрелов была повреждена линия электропередач. До прихода специалистов, место разрывов охраняли. За несколько часов электроснабжение было восстановлено. Спасибо всем, кто принимал участие. Крымское продолжает жить в своем обычном режиме», - сообщил он.

В Крымском восстановили электроснабжение после обстрела (фото)

В Крымском восстановили электроснабжение после обстрела (фото)


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