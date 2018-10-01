Экс-регионалу Ефремову продлили арест до декабря

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшего главы фракции Партии регионов Александра Ефремова до 3 декабря включительно. Об этом сказал председательствующий судья Александр Пелых, - сообщает "Левый берег".

"Суд считает необходимым продлить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, то есть до 3 декабря включительно", - огласил он решение суда.

Суд также отказал в передаче Ефремова на поруки депутата Верховной Рады Юрия Мирошниченко, так как того обвиняют в пяти преступлениях, три из которых - особо тяжкие. Также зафиксирован факт давления обвиняемого на свидетелей в процессе.

Защита в свою очередь аргументировала ходатайство тем, что Ефремов содержится под стражей незаконно более 2 лет, его здоровье за это время существенно ухудшилось, и он нуждается в лечении. Суд отмел эти аргументы, продлил арест подсудимого и перенес рассмотрение дела на 16 октября.

На следующем заседании планируется одновременный допрос как свидетелей экс-руководителей луганских областных управлений Службы безопасности Украины Александра Петрулевича и Министерства внутренних дел Владимира Гуславского.

Как сообщалось ранее, 16 января 2017 года Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова. Его обвиняют в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию "ЛНР".