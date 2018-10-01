Луганские полицейские заступили на патрулирование области

Каждую пятницу полицейские Главного управления Национальной полиции в Луганской области совместно с бойцами батальона «Луганск-1», «Скиф», КОРДА и сотрудниками территориальных подразделений полиции заступают на охрану публичной безопасности и правопорядка в каждом населенном пункте области.

Об єтом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области

В Северодонецке инструктаж и строевой смотр личного состава перед заступлением на службу провел заместитель начальника ГУНП в Луганской области полковник полиции Юрий Слухаенко.

В условиях проведения контртеррористических мероприятий на территории области, особое внимание полицейских Юрий Слухаенко обратил на выявление и изъятие оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, тщательную проверку заброшенных сооружений и лесополос на маршрутах патрулирования.