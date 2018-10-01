В Северодонецке презентовали «Книгу памяти» о погибших бойцах

В Луганском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре состоялось открытие тематической выставки «Блокпост памяти», во время которой презентовали издание «Книга памяти», посвященный павшим военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Книгу получили семьи погибших, проживающих в нашей области. Обращаясь к ним, заместитель председателя облгосадминистрации Ольга Лишик поблагодарила каждого за то, что они воспитали героев, память о подвиге которых навсегда останется в наших сердцах, а их имена – на страницах истории Украины.

"Проект, который презентовали на Луганщине, призван собрать как можно больше информации о погибших героях из всех областей Украины», – отметила она.

К слову, одновременно организаторы представили и электронный вариант книги, который, к сожалению, пополняется новыми фамилиями почти ежедневно.

Ее полное название «Книга памяти военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые погибли, защищая суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины (Книга II: Запорожская область, Ивано-Франковская область, г. Киев, Киевская область, Кировоградская область, Автономная Республика Крым, Луганская область, Львовская область)».

Первую часть книги презентовали еще в 2016 году. Вторую – в конце прошлого.

Ольга Лишик также напомнила, что недавно Государственным архивом Луганской области начата работа по сбору устной истории и создание коллекции документов личного происхождения участников и свидетелей событий на Востоке Украины.