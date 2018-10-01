Гарбуз покидает пост главы Луганской области

На днях в СМИ появилась информация о том, что глава Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз ушел в отставку. Причиной называлось то, что он якобы не сможет усилить президентскую вертикаль на местах в период предстоящих выборов.

Позже, депутат Лисичанского горсовета, советник главы области Виталий Шведов сообщил, что последние два дня в ЛОГА царит паника.

«Гарбуз второй день вывозит вещи с кабинета, сегодня думаю, многие сотрудники видели, как выносили ящики через проходную. Так что все кому, что то нужно, купить, продать, назначиться, уволиться, перевестись, или просто, что то подмахнуть, бегите пока на месте, проведите в ".... путь" "товарища Гарбуза"», - написал Шведов у себя в Фейсбук.

Сегодня, корреспонденту «Сitynews» информацию об уходе Гарбуза подтвердили источники в Луганской ОГА. Прогнозируется, что его место временно, до выборов, займет Сергей Филь, которого недавно назначили первым заместителем руководителя Луганской военно-гражданской администрации.