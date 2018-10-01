Дания выделит 9 миллионов долларов на реформу госуправления на Донбассе

Правительство Дании выделит 9,2 миллиона США Программе развития ООН в Украине (ПРООН) на условиях совместного финансирования гуманитарных мероприятий на Донбассе.

В пресс-релизе отмечается, что в рамках Плана приоритетных действий правительства до 2020 года этот проект призван усилить влияние гражданского общества и общественных организаций на процесс проведения реформ на пострадавших территориях, а также способствовать формированию «более инклюзивного, демократического управления на основе соблюдения прав человека через развитие потенциала, улучшения координации и обмен лучшими практиками».

Подчеркивается, что благодаря финансовой поддержке Дании ПРООН сможет способствовать усилению влияния общественных организаций и органов местного самоуправления на востоке Украины, занимающихся темами прав человека и обеспечения возможности для всех граждан пользоваться своими основополагающими правами, иметь доступ к правосудию и активно участвовать в принятии решений.