Прифронтовое Крымское вследствие обстрела осталось без света

В результате обстрела Крымского перебита высоковольтная магистраль и линия электропередач, поселок обесточен.

Об этом сообщает заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко в Facebook.

Как отмечается, сегодня утром, 5 октября, боевики совершили артиллерийский обстрел Крымского, в результате чего перебита высоковольтная магистраль и линия электропередач, которая питала населенный пункт.

"В очередной раз враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионе и посеять панику среди жителей прифронтовой полосы. Но мы готовы оперативно локализовать любые повреждения инфраструктурных объектов и коммуникаций. В частности, ремонтные бригады ГСЧС и ЛЕО уже работают на объекте", - говорится в сообщении.