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В зоне ООС во время получения взятки задержан военный

Сегодня, 13:30 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне ООС во время получения взятки задержан заместитель командира по тылу одной из воинских частей. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Задержание прошло 4 октября.

По информации следствия, военный требовал 15 тысяч гривен у своего подчиненного - врио начальника продовольственной службы - за не привлечение последнего к дисциплинарной и материальной ответственности по факту выявленных нарушений.

По результатам следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Процессуальное руководство в производстве осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона и управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.


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