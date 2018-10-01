Волкер призвал РФ отменить выборы ЛДНР

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер поздравил власти Украины с продлением закона «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

В своем Twitter-аккаунте он отметил, что Украина делает свой вклад в установление мира и добавил, что теперь – очередь России.

«Украина неоднократно выполняла свою часть для реализации Минских соглашений, теперь Россия должна выполнить свои обязательства – реальное прекращение огня, вывод иностранных военных и техники, вывоз незаконных вооруженных формирований, обмен задержанными», – написал Волкер.

По его словам, Россия также должна отменить, незаконные выборы руководства группировок «ДНР» и «ЛНР», которые «полностью противоречат Минским соглашениям».

Также американский дипломат выразил разочарование тем, что некоторые крупные украинские политики не поддержали пролонгацию закона.