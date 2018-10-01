В Северодонецке родители школьника заплатят штраф за ложное заявление о преступлении

В течение недели на спецлинию «102» поступили два сообщения о совершении уголовных правонарушений, которые оказались заведомо ложными. Инициаторами вызова в обоих случаях были дети.

Первый вызов поступил от 9-летнего мальчика, который сообщил, что возле Северодонецкого коллегиума неизвестный мужчина выхватил из рук его товарища мобильный телефон и убежал. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ювенальной превенции горотдела полиции, которые установили, что два мальчика 9-ти и 10-ти лет гуляли во дворе школы, потом младший из друзей набрал номер полиции и сообщил о якобы совершенном преступлении. Во время беседы с правоохранителями он признался, что он позвонил в полицию, а когда оператор поднял трубку, испугался и придумал историю о преступлении.

Второе сообщение поступило от дедушки 14-летнего парня о том, что у его внука похитили мобильный телефон. Полицейские, прибывшие на вызов, установили, что парень разбил свой гаджет и, чтобы избежать наказания от родителей, сказал дедушке, что телефон у него похитили неизвестные.

С 9-летним шутником и его родителями «детские» полицейские провели профилактическую беседу, а в отношении отца 14-летнего заявителя составлен административный протокол по ст. 184 ч. 3 КУоАП «Совершение несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет правонарушения, ответственность за которое предусмотрено этим Кодексом».

Полиция напоминает, что заведомо ложный вызов специальных служб влечет за собой административную ответственность согласно ст. 183 КУоАП, а заведомо ложное сообщение о совершении преступления предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2х лет – ст. 383 УК Украины