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ЛНР активно готовится к выборам: Пасечника и еще трех человек зарегистрировали кандидатами

Сегодня, 12:57 citynews.net.ua | Напечатать

«Центризбирком» при группировке «ЛНР» зарегистрировал четырех кандидатов на «выборах», которые должны состоятся 11 ноября.

Об этом сообщила секретарь «ЦИК ЛНР» Екатерина Терещенко, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.

Она отметила, что была завершена проверка представленных кандидатами «документов» и подписных листов в поддержку их выдвижения на выборах главы «ЛНР».

Было решено зарегистрировать Леонида Пасечника, Олега Коваля, Людмилу Руснак и Наталью Сергун в качестве кандидатов.

Терещенко отметила, что было отказано в регистрации кандидатами на «выборах» в связи с отсутствием необходимых «документов» Леониду Держаку, Владимиру Родионову, Роману Олексину и Юрию Ряплову.

Леонид Пасечник является и.о. главы группировки «ЛНР»; Олег Коваль – председатель «профсоюза»; Людмила Руснак – научный сотрудник музея; Наталья Сергун – инженер по охране труда на предприятии «Вокзал Луганск».


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