Переселенцам рассказали, что делать, если отказывают в получении пенсии через «Укрпочту»

В Украине получать пенсию и социальные выплаты через почту с доставкой на дом могут переселенцы – лица с инвалидностью I и II группы, а также лица, которые не способны к самообслуживанию. Но это должно подтверждаться заключением врачебно-консультативной комиссии. О том, что делать, если отказывают в получении пенсии через «Укрпочту» при наличии медицинского заключения, разъяснил юрист Общественной организации «Донбасс-SOS».

«Отказ в этом случае не является правомерным», – отмечает юрист, пишут Донецкие новости

Так, такое право закреплено в Постановлении Кабинета министров Украины №637 от 5 ноября 2014 года «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам». «Если вы или ваш родственник относитесь к одной из этих категорий, то имеете право подавать заявление на получение пенсии и социальных выплат через почту», – говорится в сообщении.

Вам следует лично либо через представителя обратиться в свой Пенсионный фонд или орган социальной защиты населения с письменным заявлением.

Если вам отказывают в получении выплат почтой – настаивайте на письменном отказе, который потом можно обжаловать в вышестоящем органе, министерстве и суде.

Важно: лицам, которые получают пенсию и социальные выплаты почтой с доставкой домой, идентификацию в Ощадбанке проходить не нужно.