Послу Канады показали КПВВ «Станица Луганская»

Посол Канады Роман Ващук ознакомился с работой модернизированного КПВВ «Станица Луганская».

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

«Господин Ващук отметил современный уровень технического обеспечения служб, осуществляющих пропуск граждан, и должный уровень комфорта для людей. Очень приятно видеть, когда усилия и средства тратятся не зря. Ведь отсутствие километровой "живой цепи" и нервозности на КПВВ – самая высокая оценка нашей работы», – пишет Клименко.

«Надеюсь, что при поддержке международного сообщества, нам удастся установить новый безопасный для пересечения мост, а затем решить вопрос об открытии транспортного коридора в Золотом», – прогнозирует чиновник.