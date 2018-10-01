ВСУ получили 16 танков и 5 новых БТРов

Украинские военные получили 16 танков и 5 БТРов производства Государственный концерн «Укроборонпром».

Об этом сообщается на странице Президента Петра Порошенко в Facebook.

«Танки Т-80 и Т-64 полностью восстановлены на Харьковском бронетанковом заводе и совсем скоро встанут на защиту страны. Пять новеньких БТР-4 - это работа КБ им. Морозова», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что «Укроборонпром» продемонстрировал новейшие образцы вооружения - реактивную систему залпового огня «Верба», ракетный комплекс «Сапсан», созданный вместе с другими предприятиями ОПК Украины и БТР-4МВ1, созданный на базе конструкторских решений стран-членов НАТО.