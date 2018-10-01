Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 36 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки, 3 октября, пересекли 36 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 0/60; "Гнутово" - 20/15.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 36 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8240 человек и 1070 транспортных средств;

"Марьинка" - 8010 лиц и 1520 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6700 человек и 1330 транспортных средств;

"Гнутово" - 3020 человек и 720 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10120 человек.