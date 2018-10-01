Боевики 21 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 3 октября не было потерь среди украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики вчера 21 раз обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск прошедшие сутки уничтожили и двое ранены", - говорится в сообщении.