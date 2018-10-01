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Боевики 21 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Сегодня, 09:07 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 3 октября не было потерь среди украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики вчера 21 раз обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск прошедшие сутки уничтожили и двое ранены", - говорится в сообщении.

С утра противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось, потерь среди личного состава нет.


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