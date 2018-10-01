За день в зоне ООС зафиксировали 5 вражеских обстрелов

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 3 октября 2018 года, зафиксировано 5 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, все они - на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, с семи часов утра и до 18 вечера 3 октября боевики 5 раз обстреливали позиции ООС, в частности, дважды из запрещенного минскими договоренностями оружия. Сообщается, что из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь на Мариупольском направлении - в районе Павлополя, Гнутово, Водяного и Лебединского.

"Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.