Луганщину посетила мониторинговая комиссия Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

Сегодня, с целью осуществления мониторинга соблюдения прав работников полиции, несущих службу в зоне проведения операции объединенных сил, Луганщину посетили представители Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области

Они посетили один из блокпостов, где пообщались с сотрудниками полиции, ознакомились с условиями несения ими службы и быта.

Не остались без их внимания помещения и зоны ожидания и отдыха, созданные для граждан.

Уполномоченные по правам человека поблагодарили полицейских, которые дежурят на блокпостах, за тяжелую, но очень нужную сегодня службу.