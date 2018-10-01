Порошенко попросил «Freedom House» помочь в освобождении украинских политзаключенных

Президент Петр Порошенко выразил надежду на поддержку со стороны «Freedom House» в вопросах освобождения украинских заложников и политических заключенных.

Об этом он сказал во время встречи с президентом неправительственной организации «Freedom House» Майклом Абрамовицем, сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Порошенко выразил надежду на поддержку со стороны «Freedom House» в вопросах освобождения украинских заложников и политических заключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях в Донбассе и в Крыму, в частности украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно заключенного в тюрьму в Москве, а также украинского писателя, журналиста и блогера Станислава Асеева, который более года содержится в плену на территории оккупированного Донецка», - отмечается в сообщении.

Глава государства проинформировал Абрамовица о текущей ситуации на Донбассе и путях реализации инициативы украинской стороны по миротворческой операции ООН.

Также Президент выразил благодарность «Freedom House» за поддержку Украины в проведении демократических реформ и в противостоянии российской агрессии.