Геращенко считает, что закон об «особом статусе» Донбасса продлят в «ближайшие дни»

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко прогнозирует, что действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет продлено в ближайшие дни.

«Устанавливает повестку дня не первый заместитель главы Верховной Рады, это консолидированная позиция. Но ощущение мне подсказывает, что это продление закона может произойти в ближайшие дни», – сказала она журналистам в кулуарах парламента, пишут Новости Донбасса.

Геращенко отметила, что действие закона заканчивается 10 октября.

«Прогнозирую, что на этой неделе законопроект будет точно рассмотрен на комитете», –добавила она.

Вице-спикер выразила мнение, что за пролонгацию документа проголосует парламентская коалиция, а также некоторые внефракционные депутаты и другие парламентарии.

«Они точно также поддерживают, чтобы мы этот закон рассмотрели как можно быстрее и без эмоций его приняли. В дебатах, тяжелых дебатах, но приняли», – подчеркнула она.