Новый представитель Украины в ТКГ вместо Кучмы будет назначен до следующего заседания в Минске

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что новый представитель Украины в Трехсторонней контактной группе вместо Леонида Кучмы будет назначен до следующего заседания ТКГ. Об этом сообщает "Укринформ".

Геращенко отметила, что знает, чья кандидатура будет предлагаться на замену Кучмы, но отказалась ее назвать. Вместе с тем, она добавила, что на следующем заседании ТКГ, через 2 недели, "украинская сторона будет представлена достойно".

"У меня есть информация относительно того, кто предлагается на эту очень непростую должность, но очевидно, что ее должен назвать президент Украины Петр Порошенко...Минск без украинской переговорной группы не останется. Следующее заседание в Минске 2 недели назад, и украинская сторона всегда достойно представлена в Минске", - сказала она.