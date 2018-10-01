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Украина планирует серьезно укрепить бронетанковый потенциал ВСУ

Сегодня, 12:49 citynews.net.ua | Напечатать

Украина планирует серьезно укрепить бронетанковый потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинова.

Так, сегодня, 3 октября 2018 года, Турчинов посетил Харьковский завод транспортного машиностроения им. Малышева. В ходе выступления он отметил, что на данный момент формируется оборонный заказ, который предусматривает укрепление бронетанкового потенциала ВСУ.

"Сейчас формируется государственный оборонный заказ. Безусловно, планируем серьезную программу по укреплению бронетанкового потенциала наших Вооруженных сил", - заявил он.

При этом, он отметил, что завод им. Малышева и Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им Морозова "будут загружены серьезно".

Он также добавил, что украинские танки - самые лучшие, а новая техника "должна показать себя в бою".


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