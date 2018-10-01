Замуж за иностранца: удача или риск?

Международные браки – обычное для Украины явление. Ежегодно немало украинских женщин и девушек выходят замуж за иностранцев. Конечно, у каждой жизнь складывается по-своему, но не единичны случаи, когда вчерашние невесты выезжают в страны Европы, Азии, Америки и становятся жертвами торговли людьми.

Как избежать такой печальной перспективы и обезопасить свою дальнейшую жизнь за границей? Говорим об этом с президентом общественной организации «Ла Страда-Украина» Ольгой КАЛАШНИК.

- Что толкает украинских женщин к замужеству за рубеж?

- «Ла Страда-Украина» работает уже 20 лет. Буквально с самого начала на нашу Национальную горячую линию по вопросам предупреждения домашнего насилия и торговли людьми начали поступать звонки от женщин, которые желали переехать за рубеж. Это был 1997 год, украинские граждане получили возможность свободного передвижения за границы страны. И как раз брак с иностранцем многие наши женщины и девушки в то время использовали как путь выезда.

Причины для этого имели различные: нестабильная экономическая ситуация, сложное материальное положение. Но были и личностные – домашнее насилие в семье от мужчин, которое подталкивало к поиску неординарных шагов.

О таких случаях наша общественная организация знала непосредственно благодаря горячей линии. Звонков по этому поводу было много в конце 90-х – в начале 2000-х, а также в последние годы, когда в Украине началась война и ситуация стремительно ухудшилась.

К поиску зарубежных мужей некоторых подталкивает и стереотип, что они лучше украинских. Что меньше употребляют алкоголя, более обеспеченные. Но этот стереотип сомнителен, и об этом свидетельствуют звонки от тех женщин, которые уже успели побывать замужем за рубежом и имеют отрицательный опыт и от самого брака, и от последствий его разрыва.

- Кто чаще делает ставку на иностранцев – молодые девушки или женщины, уже побывавшие в браке?

- Однозначно сказать нельзя – к нам обращаются женщины любого возраста. Хотя подходят к осуществлению своей цели по-разному.

Скажем, 18-летние девушки подбирают потенциальных женихов через Интернет. Молодежь больше нацелена на Европу, европейские ценности. Они не ищут лучшей доли, а стремятся выехать за рубеж, чтобы, возможно, получить дополнительное образование, найти достойную работу. И именно такие намерения делают их брак с иностранцем менее рискованным, чем у тех женщин, которые рассчитывают, что они не будут работать и займутся домашним хозяйством и детьми, а иностранный муж их обеспечит. Последние забывают, что таким образом становятся не только материально, но и полностью зависимыми от мужей, и тут появляются уже определенные риски.

Поэтому мы советуем женщинам и девушкам позаботиться о том, чтобы у них был диплом об образовании. Он должен быть переведен и аккредитован, чтобы по нему можно было получить работу за границей. Нужно иметь, скажем, водительские права, которые также позволяют быть мобильной и более свободной. То есть, не очень важные, на первый взгляд, моменты, но они потом помогут женщинам сделать свою жизнь лучшей, самостоятельной.

- Мужчины из каких стран чаще всего интересуются украинскими невестами?

- География очень широкая. Но чаще всего – это США, Канада, Великобритания и Италия.

Италия отличается тем, что в стране находится очень много украинских заробитчан и именно женщин. Они там ассимилируются, находят работу, становятся на ноги. И знакомятся с мужчинами и создают там семьи. Такой путь более безопасный, чем поиск мужа через Интернет-сайты или через брачные агентства. Ведь есть возможность лучше узнать потенциального жениха, увидеть, как он живет, какая у него семья и пр.

- Немало украинских женщин и девушек выходят замуж и в арабские страны.

- Много мужчин из арабских стран приезжают в Украину и тут учатся, работают, встречаются с нашими девушками и вступают в брак.

Сейчас стал популярным еще один путь знакомства: когда женщина или девушка едет в арабскую страну – в Египет, Марокко, Тунис – на отдых и там встречается с местным мужчиной. К примеру, он работает в ее отеле. Арабские мужчины умеют красиво ухаживать, и женщина надеется, что вся ее жизнь пройдет на курорте. Но вскоре оказывается, что у наемного сотрудника достаточно небольшие доходы, он проживает в скромном жилище вместе с родителями и с кучей братьев-сестер, у которых собственные семьи. Все они придерживаются определенных правил жизни, которые непривычны нашим женщинам.

У нас был случай, когда звонила женщина, которая вышла замуж в Египте. Она была в отчаянии, ведь муж не позволял никуда выходить без хиджаба – даже на балкон повесить белье. Ведь если сосед ее увидит, это будет означать, что она каким-то образом изменила. И он бил ее за это.

- Что должны знать украинские женщины, собирающиеся замуж за иностранцев?

- Мы всегда говорим, что, прежде всего, им нужно проконсультироваться с юристом. Обязательно! Информация о стране, ее традициях и культуре есть в открытом доступе, а вот особенности законодательства должен предоставить специалист.

Например, какое отличие в том, чтобы регистрировать брак в Украине или в стране пребывания? Где рожать детей? Мы всегда говорим, что лучше детей от международного брака все-таки рожать в Украине, ведь тогда в случае развода у нашего государства будет больше оснований для возвращения ребенка-гражданина Украины на родину. Ведь вопрос, с кем останутся дети после развода, очень болезненный.

Однако если женщина использует брак с иностранцем как возможность иммиграции, то, как правило, женщины хотят рожать в стране пребывания для того, чтобы ребенок получил гражданство. Но тут надо уже хорошо взвешивать все «за» и «против».

Мы также советуем женщинам обязательно заключать брачный договор.

Если возникают вопросы уже в стране пребывания, то можно обращаться к женским общественным организациям. Среди них есть такие, которые специализируются именно на работе с мигрантками, и они могут предоставлять бесплатную помощь, в том числе, и правовую, помощь в вопросах регистрации ребенка или получения каких-то документов и пр.

- Стоит ли доверять Интернету в поисках иностранного мужа?

- В Интернете есть очень много ресурсов для таких поисков. Скажем, социальные сети, специализированные сайты знакомств, где люди размещают свои профили. Конечно, информация, которую подает о себе будущий муж, никем не отслеживается. Достаточно часто случается, что она искажена. К примеру, мужчина сообщает, что у него нет детей, а когда женщина приезжает, то оказывается, что у него двое-трое детей и 50% времени они проводят именно с папой. И новая жена используется как домохозяйка и няня для них.

Если говорить о деятельности брачных агентств в Украине, то она не лицензируется и фактически не контролируется. Нет соответствующих законов. «Международные свахи» уверяют, что проверяют информацию о будущих женихах. Но гарантировать проверку информации агентства не в состоянии, поскольку владеют той, которую предоставляет непосредственно сам жених.

- Много ли украинских женщин становятся за рубежом жертвами торговли людьми?

- К сожалению, брак с иностранцем является одним из путей вывоза украинских женщин за рубеж с целью их дальнейшей продажи. Особенно это было распространено в 90-е годы. Женщина планировала брак, но только пересекала границу, у нее забирали документы и продавали или в бордель для занятий проституцией, или даже хозяевам для использования на каких-то сезонных работах и пр.

Брак с иностранцем занимает второе место по рискованности попасть в современное рабство и уступает лишь аферам с трудоустройством за границей. Дальше идут такие рисковые пути, как выезд на учебу, туризм, а также предложения о суррогатном материнстве.

- Идет ли речь о торговле людьми, когда женщина вступает в брак с иностранцем, переезжает к нему, а затем превращается в бесправную домашнюю рабыню?

- Нет. Случаи, когда женщина выходит замуж за иностранца, а затем ее используют как прислугу, как няню, бьют, являются домашним насилием. Эти два преступления имеют разные признаки. В случае, когда речь идет о домашнем насилии, отсутствует элемент вербовки, продажи и передачи человека. И ответственность за наказание обидчика несет государство, где происходило данное правонарушение или преступление. Украина не может иметь отношение к расследованию данных правонарушений или преступлений.

Недавно к нам обратились израильские коллеги, которые сообщили, что на территорию их страны из Палестины убежала украинская женщина с двумя детьми. Она рассказала, что почти 20 лет страдает от домашнего насилия и уже нет сил терпеть. Но муж оставил у себя их самого младшего ребенка как заложника, зная, что жена должна вернуться. Мы были готовы обеспечить женщину приютом, чтобы она вернулась в Украину. Но, к сожалению, она отказалась. Она говорила: я понимаю, что издевательства продолжатся, никто мне не поможет, никуда я обратиться не могу.

- Как наши женщины, надеясь на заморское счастье, могут себя обезопасить от торговли людьми, еще находясь в Украине?

- Во-первых, нужно трезво и очень тщательно смотреть на ситуацию, на мужчину. И найти возможности более длительное время пообщаться с ним, лучше узнать, а не мчаться за тридевять земель через месяц-другой знакомства в Интернете.

Скажем, представители консульских учреждений, занимающиеся выдачей виз невестам, говорят о том, что смотрят на документы, которые предоставляет женщина. Они должны доказать, что речь идет о настоящих отношениях между женщиной и мужчиной, а не о фиктивном браке для выезда за рубеж. По словам консульских сотрудников, нормальным сроком для знакомства с дальнейшим браком они считают, как минимум, 10 месяцев. И на основании такой информации выдают визу невесте.

Это первый момент. Не спешить, смотреть и общаться.

Второй момент, который мы всегда рекомендуем. Не ехать в первый раз сразу к мужчине. Сперва лучше пригласить его к себе, познакомить с родителями. Также познакомиться с его семьей. Или встретиться где-то на нейтральной территории, скажем, на отдыхе в третьей стране.

Женщина непременно должна просить у мужчины легализированную справку компетентного органа о том, что он не состоит в браке. А если был женат, то справку о разводе. Просить и не стесняться! Если мужчина действительно имеет намерения относительно брака, то, конечно, в его интересах предоставить такую информацию.

Женщина также должна взвесить, интересуется ли мужчина ее жизнью, ее семьей, друзьями, работой, хобби и пр. Если ему это безразлично, вряд ли он имеет серьезные намерения жить вместе с ней долго и счастливо.

- Кто в стране пребывания может защитить украинских женщин, ставших жертвами торговли людьми?

- Если речь идет об определенной правовой или психологической помощи, о помощи в предоставлении приюта, где женщина может перебыть какой-то срок, прежде чем вернуться в Украину, то в этом могут посодействовать местные общественные организации.

Но прежде всего, нужно обращаться в посольства и консульства Украины, которые должны защищать украинских граждан за рубежом. Их телефоны, адреса следует иметь при себе, знать.

- А наши диаспорные организации тоже могут помочь?

- Очень хороший вопрос. Скажем, во многих странах, городах и городках есть землячества, которые активно общаются. Очень хорошо, если женщина будет иметь с ними контакт, это будет для нее тоже поддержкой. Ведь часто мужчины-иностранцы, занимающиеся домашним насилием, уверены, что женщина никуда не пойдет, никому не пожалуется, что у нее нет тут ни друзей, ни родственников, ни поддержки. Если они будут знать, что женщина общается постоянно с земляками, то это будет на пользу.

Владимир ДОБРОТА, Национальный пресс-клуб «Украинская перспектива»