В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 2 октября 2018 года, зафиксировано 9 обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, боевики с семи часов утра и до 18:00 9 раз нарушили режим прекращения огня, в частности, трижды боевики осуществляли обстрелы из запрещенного Минском вооружения.

Как отмечается, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики вели обстрелы по Крымскому, Новотошковскому, Орехово, Луганскому, Старогнатовке, Чермалыку и Павлополю.

Кроме того, из запрещенных минометов боевики обстреливали украинские позиции вблизи Орехового, Луганского и Старогнатовки, а по Луганскому боевики вели огонь из вооружения БМП.

"В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил", - говорится в сообщении.