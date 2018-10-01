«Перемирие»: За время перемирия боевики 80 раз использовали запрещенное оружие

На оккупированном Российской Федерацией Донбассе за время "школьного перемирия", с 29 августа по 30 сентября 2018 года, зафиксировано почти 800 обстрелов со стороны боевиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

"На протяжении "школьного перемирия" (29 августа - 30 сентября 2018 года) украинской стороной зафиксировано 789 обстрелов со стороны НВФ ОРДЛО", - написала она.

Кроме того, Олифер сообщила, что за указанный период на Донбассе боевики 80 раз использовали запрещенное минскими договоренностями оружие - артиллерию калибром 152 мм, 120 мм и 80 мм минометы.

"Со стороны НВФ ОРДЛО имели место 8 обстрелов населенных пунктов Красногоровки, Водяного, Широкино, Пивничного, Пивденного, Новолуганского, дважды за этот период стреляли по Майорску", - говорится в сообщении