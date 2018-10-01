Сущенко готовят к этапированию в колонию

Адвокат Марк Фейгин заявил, что украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно осужденного в России, готовят к этапированию в колонию. Об этом защитник сообщил в комментарии 112 Украина.

По словам Фейгина, вероятно, это будет последняя встреча с украинским политзаключенным перед этапированием.

«Сегодня иду к Роману Сущенко в тюрьму Лефортово. Возможно, что это последнее моё посещение его перед этапом. Вопрос о свидании с близкими Сущенко пока остаётся открытым», - отметил он.

Адвокат заявил, что дипломатическое ведомство Украины обратилось к российским властям с нотой о том, чтобы Роман Сущенко отбывал наказание в центральной части России, а не был этапирован на север РФ, в отдаленные районы Сибири или Дальнего Востока.