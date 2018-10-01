Олланд: Соглашения, подписанные в Минске, являются единственным способом вернуть территориальную целостность Украине

Олланд: Соглашения, подписанные в Минске, являются единственным способом вернуть территориальную целостность УкраинеВчера, 13:51
Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что является большим поклонником "нормандского формата" и бесспорно предан ему.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Прямой.
Бывший лидер Франции подчеркнул, что этот формат был начат в период его президентства. Именно этот формат привел к Минским соглашениям, которые в значительной степени остановили горячую фазу военных действий на Донбассе.
По мнению Олланда, соглашения, подписанные в Минске, являются единственным способом вернуть территориальную целостность Украине.
Олланд также констатировал отсутствие доброй воли со стороны вовлеченных сторон в последние месяцы.
Он отметил, что саботаж Минского процесса может привести к полному его фиаско, что является недопустимым.