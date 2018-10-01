Олланд: Соглашения, подписанные в Минске, являются единственным способом вернуть территориальную целостность Украине

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что является большим поклонником "нормандского формата" и бесспорно предан ему.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Прямой.

Бывший лидер Франции подчеркнул, что этот формат был начат в период его президентства. Именно этот формат привел к Минским соглашениям, которые в значительной степени остановили горячую фазу военных действий на Донбассе.

По мнению Олланда, соглашения, подписанные в Минске, являются единственным способом вернуть территориальную целостность Украине.

Олланд также констатировал отсутствие доброй воли со стороны вовлеченных сторон в последние месяцы.

Он отметил, что саботаж Минского процесса может привести к полному его фиаско, что является недопустимым.