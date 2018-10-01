Суд восстановил Пригебу в должности заместителя мэра Северодонецка

Сегодня, 1 октября, Луганский окружной административный суд восстановил Григория Пригебу в должности заместителя Северодонецкого городского головы.

Об этом сообщил Пригеба на своей странице в Facebook.

Пригеба уверен, что его смещение с должности было «аферой Шахова».

Он также прикрепил фотографии соответствующего решения суда.

Согласно документу, Пригеба восстановлен в должности, а также Северодонецкий горсовет должен выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула – почти 181 тысячу грн.