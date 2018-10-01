На Луганщине разбираются с депутатом, который дал взятку полицейскому

Депутату сельского совета, который предоставил неправомерную выгоду полицейскому, сообщено о подозрении, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Расследованием установлено, что депутат сельского совета, находясь в служебном кабинете предложил и предоставил неправомерную выгоду в размере 3 тысяч гривен начальнику следственного отделения одного из территориальных отделений полиции за непривлечение к уголовной ответственности его сына.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Справка: санкция ч. 3 ст. 369 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.