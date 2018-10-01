Следком РФ открыл новые дела против украинских военных

Следственный комитет Российской Федерации открыл новые дела против украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

В частности, в Следкоме РФ заявляют, что украинские военные якобы устанавливают мины на территории объектов гражданской инфраструктуры на оккупированной территории Донецкой области для "запугивания гражданского населения".

"Реализуя этот преступный план, сотрудники силовых структур Украины заминировали территорию в районе контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" недалеко от города Горловки. 30 сентября 2018 года в этой местности гуляли четверо несовершеннолетних. В результате детонации боеприпаса трое из них погибли, один получил ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в российском Следкоме заявляют, что украинские военные якобы обстреляли 27 сентября объекты гражданской инфраструктуры в Ясиноватой, в результате чего был ранен мирный житель.

"По указанным фактам Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.