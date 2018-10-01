В Лисичанске полицейские обнаружили в гараже 10 тротиловых шашек

Полицейские обнаружили взрывчатку в гараже, которым пользовался боевик "ЛНР" в Лисичанске, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В ходе проведения операции "Оружие и взрывчатка" оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Лисичанского отдела полиции и работниками СБУ провели санкционированный обыск гаража, которым пользовался 51-летний житель Должанска, который сейчас находится в розыске, как боевик незаконного вооруженного формирования "ЛНР".

В ходе обыска в гараже правоохранители обнаружили и изъяли 10 тротиловых шашек. Общий вес изъятой взрывчатки - 2,6 кг.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован как "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.