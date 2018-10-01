В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 30 сентября 2018 года, ранения получил один украинский военный.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, за минувшие сутки боевики 28 раз обстреливали украинские позиции.

"Вследствие боевых действий один украинский защитник получил ранения. Его эвакуировали в военно-мобильный госпиталь, где он получает квалифицированную медицинскую помощь", - сообщил он, отметив, что состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Кроме того, сообщается, что вчера на Донбассе удалось ликвидировать 4 боевиков, еще 8 ранены.

Также в Минобороны отметили, что по состоянию на 1 октября на Донбассе уже зафиксировано три обстрела, потерь в рядах ООС нет.