В Северодонецке произошло ДТП с участием полицейских

В Северодонецке на перекрестке проспекта Центрального с улицей Энергетиков столкнулись служебный автомобиль Renault Duster и автомобиль Chevrolet Lacetti.

«По предварительной информации экипаж патрульной полиции, со включенными световыми спецсигналами ехал на вызов.

Водители обоих транспортных средств прошли медицинское освидетельствование на состояние опьянения, результаты которого отрицательные», — сказано в сообщении патрульной полиции.