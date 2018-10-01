В Северодонецке произошло ДТП с участием полицейских

В Северодонецке произошло ДТП с участием полицейскихВчера, 12:28
В Северодонецке на перекрестке проспекта Центрального с улицей Энергетиков столкнулись служебный автомобиль Renault Duster и автомобиль Chevrolet Lacetti.
«По предварительной информации экипаж патрульной полиции, со включенными световыми спецсигналами ехал на вызов.
Водители обоих транспортных средств прошли медицинское освидетельствование на состояние опьянения, результаты которого отрицательные», — сказано в сообщении патрульной полиции.