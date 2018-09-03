В пятницу, 28 сентября, Октябрьский районный суд постановил освободить из-под стражи антимайдановца Игната Кромского, более известного под позывным "Топаз".

Об этом сообщает адвокат Кромского Дмитрий Горшколепов в Facebook.

"Сегодня Октябрьским районным судом Харькова частично удовлетворено ходатайство адвоката, Игнату Кромскому ("Топаз") пересчитаны сроки содержания под стражей с учётом назначенного наказания 8 лет лишения свободы, "Топаз" освобождён", - говорится в сообщении.