Кабмин продлил действие спецобязательств по продаже природного газа для нужд населения и ТКЭ по сниженной цене

Кабинет министров продлил действие специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до 18 октября. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук в пятницу.

«Продолжили PSO до 18 октября», — сказал он в комментарии «Интерфакс-Украине».

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.