» » Миссия США при ОБСЕ: С РФ не снимут санкции до возвращения Украине контроля над Крымом

Миссия США при ОБСЕ: С РФ не снимут санкции до возвращения Украине контроля над Крымом

Сегодня, 13:18 citynews.net.ua | Напечатать

Санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока она не вернет Украина полный контроль над аннексированным Крымом.

Об этом заявил в Вене 27 сентября временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан, говорится на сайте Миссии США при ОБСЕ.

В ходе выступления Камиан напомнил, что США решительно выступают за поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ.

"США вновь призывают Россию прекратить кампанию репрессий в оккупированном Крыму и вернуть контроль над полуостровом Украине. Мы не будем и никогда не признаем аннексию Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, утверждая, что наши санкции против России за ее агрессию на востоке Украины останутся до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям", - заявил Камиан.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:24

ПриватБанк планирует установить еще 3 банкомата в Станице Луганской и Макарово

Сегодня, 18:12

Суд освободил из-под стражи антимайдановца "Топаза"

Сегодня, 17:17

Кабмин продлил действие спецобязательств по продаже природного газа для нужд населения и ТКЭ по сниженной цене

Сегодня, 15:47

Ряд предприятий РФ попал под санкции в Украине из-за сотрудничества с боевиками "ЛНР"

Сегодня, 14:30

В Северодонецке произошел пожар в деревообрабатывающем цеху

Сегодня, 13:23

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 45 тыс. человек

Сегодня, 13:18

Миссия США при ОБСЕ: С РФ не снимут санкции до возвращения Украине контроля над Крымом

Сегодня, 12:20

На Луганщине полицейские изъяли 14 кг наркотиков

Сегодня, 11:58

Военные ООС получили новый украинский БТР "Буцефал"

Сегодня, 11:54

МИД направил России ноту протеста в связи с очередным "гумконвоем"

Сегодня, 11:09

В Луганске аэродром превратили в военный полигон

Сегодня, 10:27

В Донбассе ликвидировали известную террористку

Новости Украины:

Сегодня, 18:09

В Киеве двух патрульных будут судить за систематическое взяточничество

Сегодня, 16:44

Прокуратура расследует выдачу венгерских паспортов украинцам по статье о госизмене

Сегодня, 15:59

Украина договаривается о прямом авиасообщении между Киевом и Лос-Анджелесом

Сегодня, 15:51

На выходных ожидаются заморозки

Сегодня, 14:25

Во Львове водитель сбил коляску с ребенком и скрылся с места ДТП

Сегодня, 13:59

Российские врачи не обнаружили у Сенцова особых проблем со здоровьем

Сегодня, 13:16

В Польше к пожизненному заключению приговорили украинца

Сегодня, 12:22

В Киеве электронный билет заработает в течение месяца

Сегодня, 12:17

СБУ блокировала контрабанду в Украину анаболических стероидов

Сегодня, 12:15

Названа возможная причина отравления водой в Макеевке

Сегодня, 11:54

МИД направил России ноту протеста в связи с очередным "гумконвоем"

Сегодня, 11:13

Патрульные в Ровно предотвратили взрыв гранаты, приехав по вызову о краже

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 