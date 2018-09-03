На Луганщине полицейские изъяли 14 кг наркотиков

В ходе проведения оперативно-профилактической отработки под условным названием «Мак» по месту жительства 84-летнего пенсионера оперативники Станично-Луганского отдела полиции совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности изъяли 14 килограммов марихуаны и кусты конопли.

Так, в ходе проверки полученной оперативной информации, во время проведения санкционированного обыска дома в пгт. Станица Луганская, где живет дедушка, в хозяйственной постройке полицейские обнаружили и изъяли 14 килограммов вещества растительного происхождения в высушенном виде «каннабис», приборы для употребления наркотических средств путем курения и 20 кустов конопли.

Дедушка рассказал сотрудникам полиции, что еще весной к нему обратился его 30-летний сосед и попросил разрешения воспользоваться его огородом, для выращивания овощей. Одинокий старик конечно согласился - и участок будет обрабатываться, и пообщаться есть с кем. Этим и воспользовался сосед и вместо овощей вырастил на огороде коноплю. И, уже готовое наркотическое вещество хранил у дедушки.

Полиция обнаружила и изъяла наркотики, которые по ценам «черного» рынка стоят более 250 тыс. Грн. Изъятое направлено на исследование в НИЭКЦ.