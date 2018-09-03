Украина направила России ноту протеста в связи с очередным так называемым "гуманитарным конвоем", который накануне доставил грузы на оккупированный Донбасс. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Сообщается, что стране-агрессору направили ноту протеста в связи с незаконным пересечением украино-российской границы конвоем с неизвестным содержимым.

"Кремль в очередной раз нарушает минские соглашения, гуманитарная помощь должна доставляться на основании международного механизма", - говорится в сообщении.