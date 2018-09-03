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МинВОТ: В августе зафиксировано 140 попыток дестабилизировать ситуацию в Украине

Сегодня, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

В августе 2018 года зафиксировано 140 случаев попытки дестабилизации ситуации в Украине, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Так, ведомство осуществило анализ информации из открытых источников по ситуациям, которые могут дестабилизировать украинское общество.

«В августе текущего года сотрудники МинВОТ из открытых источников зафиксировали более 140 таких ситуаций», - говорится в сообщении.

«Вербовка украинских граждан и использование их Российской Федерацией для совершения диверсий с целью ухудшения ситуации на востоке Украины остается одним из проблемных направлений», - заявили в ведомстве.

Кроме того, в МинВОТ обвинили Россию в призывах через социальные сети к расколу государства. Так, сотрудники Службы безопасности Украины в течение августа блокировали деятельность межрегиональной агентурной сети антиукраинских агитаторов, которые действовали по указаниям спецслужб страны-агрессора.

Также проблемой остаются ложные сообщения о минировании. Всего в августе количество таких случаев существенно уменьшилось: во Львове зафиксированы четыре сообщения, в Киеве – три, еще по одному в Днипре и Одессе.

Параллельно с нагнетанием ситуации наблюдается большое количество случаев незаконного изготовления и распространения нелегального оружия и взрывоопасных предметов среди мирного населения, а также фактов насилия с их использованием.

По данным мониторинга, в августе наибольшее количество случаев, которые могут дестабилизировать ситуацию в украинском обществе, зафиксировано в Киеве и Киевской области (14%), Донецкой (12%), Одесской (13%), Днепропетровской (8%), Харьковской (8% ) и Луганской (8%) областях.


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