В Станице мужчина пытался подкупить пограничников за проход через КПВВ без очереди

Пограничники вчера, 26 сентября, зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "договориться" о внеочередном и беспрепятственном пропуске через линию соприкосновения в КПВВ "Станица Луганская" за денежное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

На такое предложение гражданин получил от пограничников категорический отказ, правонарушение зафиксировано и задокументировано, мужчину передали представителям Национальной полиции.