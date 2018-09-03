Боевики 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе минувшие сутки обошлись без потерь среди украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что противник 15 раз открывал огонь по украинским позициям, дважды применив запрещенное минскими соглашениями вооружение. В частности, боевики обстреляли военных в районе населенных пунктов Крымское, Вольный, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

"В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожили и двое ранены", - говорится в сообщении.