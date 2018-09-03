Вдова погибшего на Донбассе бойца подала иск против РФ

Вдова погибшего на Донбассе украинского военнослужащего подала иск в суд против России о взыскании морального ущерба в размере 60 тысяч евро.

Об этом сообщает "Судебная власть".

Вдова подала иск в своих интересах и интересах малолетней дочери.

Истец указала, что мужчина в соответствии с распоряжением Администрации Государственной пограничной службы Украины в составе маневренной группы выполнял задачи по усилению охраны госграницы на участках с Российской Федерацией в Донецкой области.

В июле 2014 года во время выполнения задания по эвакуации травмированных коллег возле Шахтерска, БТР-80, которым управлял ее супруг подорвался на фугасе вооруженных формирований Российской Федерации. В результат ее муж и еще один военнослужащий погибли, ранены были 8 военнослужащих.

Решением Хмельницкого горрайонного суда с 2017 года установлен факт гибели мужа истца при исполнении обязанностей военной службы по защите Родины в городе Шахтерске Донецкой области в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Женщина указывает, что является общеизвестным - факт военной агрессии Российской Федерации против Украины, в результате чего погиб ее муж, поэтому именно Россия должна нести ответственность за военные действия, в результате которых погибают украинцы, и именно с этой страны следует взыскать моральный ущерб, причиненный гибелью мужа и отца.

Сейчас судом открыто производство по делу и назначено дело по судебному разбирательству.