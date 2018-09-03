Для жителей прифронтового Крымского запустили социальный автобус

Для жителей прифронтового Крымского запустили социальный автобусСегодня, 17:35
Сегодня, 26 сентября, для жителей прифронтового села Крымское (Новоайдарский р-н, Луганская область) запустили социальный автобус.
Об этом сообщает Благотворительная организация «АДРА Украина» (ADRA Ukraine) на своей странице в Facebook.
«Сегодня впервые жители села Крымского испытали наш социальный автобус – первым рейсом отправились решать свои насущные вопросы в государственных и других учреждениях пгт. Новоайдар», – говорится в сообщении.
Бесплатные поездки по маршруту Крымское – Новоайдар будут осуществляться дважды в месяц, по предварительному заказу. Возможны дополнительные рейсы по просьбе партнерских организаций. Записаться на поездку можно у руководства Военно-гражданской администрации с. Крымского.