С марта 2019 года в Украине стартует автоматическое осовременивание пенсий

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в марте 2019 года будет проведено осовременивание пенсий по внедренной Пенсионной реформой формуле - суммой 50 процентов роста уровня инфляции и 50 процентов роста средних зарплат за 2018 года, сообщили в пресс-службе чиновника.

«Если инфляция в этом году будет 12 процентов, как прогнозируют, то в расчет берется 6 процентов. Фонд оплаты труда вырос за восемь месяцев на 25 процентов, то есть, в расчет берется 12,5 процента. В сумме это 18,5 процента. Это означает, что рост пенсий произойдет до 20 процентов от размеров пенсий, которые есть сегодня», - пояснил Рева.

Вместе с тем, поскольку 2018 года еще не закончился, а, соответственно, точные показатели по которым будет проводиться индексация пенсий, не известны, расчеты основываются на тенденциях экономики и имеют приблизительный характер.

Министр также пояснил, почему автоматическое осовременивание пенсий произойдет именно с первого марта - ведь официальные показатели инфляции и роста средних зарплат за 2018 год будут готовы в феврале, после чего будут проведены расчеты и выплаты в соответствии с принятым постановлением правительства